Tarbijahinnad tõusid ka mais

Statistikaameti tarbijahindade statistika tiimijuhi Viktoria Trasanovi sõnul mõjutasid mais tarbijahinnaindeksit 2023. aasta maiga võrreldes enim eluasemega seotud hinnamuutused. «Suurem oli veel transpordi ning toidu ja mittealkohoolsete jookidega seotud hinnamuutuse mõju. Reisijatevedu teedel on kallinenud 17,2 protsenti, bensiin 4,2 protsenti ja diislikütus 4,3 protsenti,» tõi Trasanov välja.

Toidukaupadest on eelmise aasta maiga võrreldes enim kallinenud oliiviõli, täpsemalt 52,9 protsenti. Kondiitritooted on kallinenud 20 protsenti ja kakao 17,4 protsenti ning odavnenud on värske köögivili 17,1 protsenti ja suhkur 16,1 protsenti.