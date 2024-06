Väikelaste mürgistusjuhtumid on sagenenud

Tabletid. Foto on illustratiivne.

Terviseameti mürgistusteabekeskuse infoliinile laekunud kõnede hulgas on kasvanud juhtumite hulk, kus väikelapsed joovad laokile jäetud kemikaale või söövad vanavanemate öökapile unustatud ravimeid. Möödunud aastal sai rohkem kui poolteist tuhat last mürgistuse. Lihtsaid ohutusreegleid järgides oleks kõik need õnnetused saanud ära hoida.