GALERII JA VIDEO Elroni esimene uus rong jõudis Eestisse

«Rong ehitati Tšehhi Ostrava tehases täielikult valmis ja seejärel võeti jällegi osadeks lahti, sest Ukraina sõja tõttu pole võimalik seda teisiti siia transportida. Detailid laaditi veoautodele ja pandi Riia Škoda tehases uuesti kokku,» rääkis Lõuna-Eesti Postimehele AS Eesti liinirongid kommunikatsioonijuht Kristo Mäe.

Kahe aasta jooksul jõuab Eestisse kuusteist Škoda elektrirongi. Neist üksteist on pikamaa- ja viis linnalähirongid. Uutes rongides on praegustest rohkem iste-ja rattakohti. Pikamaarongides on 236 istekohta, 15 rattakohta, toitlustusala, numereeritud istekohad. Linnalähirongis aga 263 istekohta ja 18 rattakohta.