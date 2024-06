Tamula rand läbib noorenduskuuri ja saab rannabaari

Tänaseks on Asi sõnul juba korrastatud mänguatraktsioonid. «Vahetati välja mädanenud puitosad ja postid, amortiseerunud kiiged ja muud detailid,» sõnas Asi. «Uuendati ka rannabaari juures olevat veepiirile minevat laudteed, kus vahetati välja talad ja kate.» Ehitustööd toimusid sel nädalal ka rannaalal, et rannapromenaadi kõrval olev purskkaev taas töökorda seada. Vana purskkaev on tänaseks lammutatud. «Seal olid ilmselt düüsid umbes ning need asusid suure kivi all, kuhu ligipääs oli takistatud,» tõdes Asi.