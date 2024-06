Ester Karuse: Robin Hood hoiab elu äärealadel

Saksa-ameerika filosoof Erich Fromm on öelnud: «Rikas pole mitte see, kel on palju, vaid see, kes palju annab.» See mõte meenus, kui sotsiaaldemokraatide eestvedamisel jõudis riigikogu menetlusse seaduseelnõu, mis pöörab tähelepanu omavalitsustele, kus suurem eakate inimeste osakaal, ning mis näeb ette, et jõukamad linnad ja vallad annavad selleks mõnevõrra suurema panuse. Rahvakeeli on selle nimeks saanud Robin Hoodi eelnõu.