GALERII Valga uus aukodanik Rainer Kuutma sai kätte Raemedali

Valga vallavolikogu esimees Lauri Drubinš rääkis, et tal on hea meel ulatada Valga Raemedal aktiivsele härrasmehele, kes töö ja pere kõrvalt on alati leidnud võimaluse panustada oma aega linna ja valla arengusse ning olla paljude ettevõtmiste eestvedaja. «Ta on muuseumisõprade seltsi ja Rõõmu koori liige, aitab giidituure teha. On alati abiks, kui keegi keeleoskusega hätta jääb. Igal pool, kus aidata saab, on alati kohal ja valmis oma teadmisi jagama. Selliseid inimesi on vaja tunnustada ja väärtustada.»