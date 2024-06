Tundidepikkuse ootamise Valga jaamas lõpetab sügisel avatav Tartu-Riia otserong

Valgas saab Tartust tulles Riia poole edasi sõita Vivi kaubamärki kasutava Läti reisiveofirma Pasažieru vilciens rongiga ja Riiast saabudes omakorda Elroni «porgandiga» Tartu suunas, kuid probleemiks on pikad ooteajad Valga jaamas. Seetõttu kohtab piirilinnas tihti seljakottide ja kohvritega ringiuitajaid, kes püüavad aega parajaks teha.

Tartumaa elaniku Janek Sillamägi elukaaslane on lätlanna ja ta sõidab nädalavahetusteks Eestisse. «Enne koroonaaega oli rongigraafik väga hea – jaamas tuli oodata kuni pool tundi ja seejärel sai teekonda jätkata. Kuid siis hakati rongiaegu muutma. Kui pühapäeval sõita Tartust Valka, siis jõuab rong piirilinna kolm minutit hiljem, kui Valga-Riia rong sealt väljub. Riiast Tartusse sõites ei jäägi elukaaslasel muud üle, kui kulgeda rongiga Valka ja sealt edasi bussiga ülikoolilinna. Aga bussid talle väga ei meeldi, sest need on palavatel suvepäevadel väga umbsed.»