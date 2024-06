Kirikutorni põgenemistoa eestvedajad on Miia Isabel Anipai, Markus Kaur, Kaur Huko Käämbre ja Angela Ikonen. Noored on põgenemistoa tarvis kokku pannud õpilasfirma, mis tegutseb tänavu teist aastat. Oma panuse on andnud ka kohalik kirikuõpetaja Mait Mölder. «Mait andis justkui lifti meie ideedele, kuna kirikutorn on ikkagi teistsugune: sa ei saa naela lüüa seina sisse igale poole,» täheldas Anipai.