Mati Määrits: opositsioonijõud käriseb igast otsast

Viimastel päevadel on Toompealt ja mujaltki tulnud üks meie poliitmaastikku raputav uudis teise järel. Neist suurim on ilmselt siiski see, et Eesti Konservatiivsest Rahvaerakonnast (EKRE) on sel nädalal välja visatud või on sealt ise lahkunud mitu tipp-poliitikut.