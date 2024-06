Tõrvas kadunud noormees võttis ise politseiga ühendust

Ööl vastu tänast andsid lähedased teada, et nad ei tea, kus viibib nende poeg. Et noormehe käitumine oli kodust lahkudes varasemast erinev, tundsid vanemad lapse pärast muret ning palusid tema leidmiseks politsei abi.

Noormees võtts ise reede pärastlõunal politseiga ühendust ja teatas, et ta on Valga linnas, kõik on hästi ja teda ei ole tarvis taga otsida. Kohalik konstaabel veendus selles ka ise, noormehega räägiti ning tal paluti ka lähedastele teada anda, et ta on elu ja tervise juures.