Liikluskindlustusest uunikumi kaitsmiseks ei piisa

«Uunikumidega seotud kahjud on enamasti seotud teele jooksund metsloomade või liikluses toimunud kokkupõrgetega – näiteks manöövritest tulenevad kokkupõrked teiste sõidukitega või tagant otsasõidud. Kõige enam on viimase aasta jooksul hüvitatud metskitsede teele jooksmisega tekkinud kahjusid. Metslooma ja auto kokkupõrkel on keskmine kahju 1800 eurot. Kui kindlustuse keskmine väljamakse jääb tavaauto puhul 2100 euro juurde, siis hinnaliste uunikumide puhul tuleb samasuguse õnnetuse korral kahjusumma kindlasti mitmekordistada. Haruldasemate mudelite puhul on nende taastamine veel kallim,» rääkis Seesami liikluskindlustuse tootejuht Jonatan Jõks.