Riiklikul leinapäeval meenutatakse juuniküüditamise ohvreid

«Me ei tohi kunagi unustada 14. juunit 1941, mil Nõukogude repressiivvõim viis vägivaldselt üle kümne tuhande eestlase oma kodudest ja perekondade juurest teadmatusse,» ütles justiitsminister Madis Timpson.

«Kahjuks näeme ka praegu, et Venemaa ei ole muutunud ja korraldab samasugust julmust taas Ukrainas, kus süütuid inimesi represseeritakse ja sunnitakse oma kodudest lahkuma ning hirmu tundma. Kümneid tuhandeid lapsi on oma kodudest küüditatud ja pered ei tea nende saatust. Meie kohustus on seista vabaduse ja õiguse eest, et kaitsta inimväärikust ja rahu kõikjal.»

Leinapäeval heisatakse lipud poolde masti ja üle Eesti toimuvad mälestusüritused.