Viimasel ajal on Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) näinud mitmete tuntud isikute lahkumist oma ridades. Nende hulgas on olnud poliitikuid, kes on olnud pikalt erakonna prominentsed liikmed ja esindanud olulisi seisukohti nii poliitikas kui ka ühiskonnas laiemalt. Nende lahkumine on tekitanud avalikkuses küsimusi erakonna suundumuste ja tuleviku kohta, samuti mõjutanud erakonna populaarsust ja nähtavust.