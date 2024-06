Sel aastal möödub 20 aastat esimesest agility võistlusest Eestis ning meistritiitleid on välja antud juba alates 2007. aastast. Kui esimestel meistrivõistlustel osales 13 koera, siis sel aastal saavad kokku lausa 158 andekat koera ja nende juhid.

Agility on tempokas koeraspordiala, kus koer ja tema juht läbivad spetsiaalselt kavandatud takistusraja, võisteldes teistega kiiruses ja täpsuses. See nõuab koeralt ja koerajuhilt väga head koostööd ja sidet. Agility on kaasahaarav ja põnev spordiala, mis pakub meelelahutust nii osalejatele kui ka pealtvaatajatele.