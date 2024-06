Pühajärvele kogunevad artistid üle ilma

Festivali ühed peaesinejad moodustavad koosluse NERVO. Tegemist on Austraaliast pärit kaksikõdedega, kes alustasid laulukirjutajate ja muusikaprodutsentidena sellistele staaridele nagu Miley Cyrus, Armin Van Buuren ja The Pussycat Dolls ning võitsid Grammy auhinna laulu eest «When Love Takes Over» David Guetta ja Kelly Rowlandi esituses. Oma DJ-settidega on NERVO pääsenud maailma Top 100 DJ nimekirjas 16. kohale.