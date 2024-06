Kubija vabaõhulaval saab 24. augustil teoks «Paganlik PärimusÖÖ»​ – ÖÖtantsupidu «Õnnemärgi all sündinud». Lavastusega tähistatakse Võru linna 240. sünnipäeva ja see on osa Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammist, olles kultuuripealinna suurim sündmus Võru maakonnas.