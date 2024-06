Veok pakub juhile uudseid mugavusi

Valga transpordifirma A.Karuse OÜ omanik Allain Karuse sõnas, et nad hankisid äsja Mercedes-Benz Actrose, mis on päris kallis, aga ka paljude lisadega. Nende teisedki autod on sama marki, lisaks mõni DAF. Selliseid Mercedeseid on ta ettevõttele tänavu soetanud juba kaks, aga äsja ostetut eristab võimsam mootor ja parem varustus.