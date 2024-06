Kaitseliidu Põlva malevat pea kolm kuud juhtinud major Urmas Abel tunneb muret selle pärast, et õppustel kuidagi ei õnnestu üksusi mehitada juba kokku harjutanud meestega. Nursipalu harjutusväljakut on tema veendumusel igal juhul vaja, kuigi seal on metsise elupaigad, must toonekurg ja kanakull.