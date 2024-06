Põlva haigla arst kollektsioneerib pealinnu

Ta usub, et Põlva haigla suur panus EMO arendamisse teeb arstidel Põlva haiglasse tööle tulemise otsuse lihtsaks. «Nii on kasvanud ka abiarstide ja praktikantide soov tulla just Põlvasse, kus on kogenud ja abivalmid juhendajad, kuid samas vabadust ja praktikat kogemuse ammutamiseks,» leiab Russki.