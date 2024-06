Ivar Rosenberg, Võrumaa talupidajate liidu juhatuse liige:

Nüüd on päris hästi vihma tulnud, ei saa kurta. Seejuures on sadanud küll ka paduvihma ja korralikult ujutanud, aga see ei ole midagi hullu, lihtsalt heina on nüüd raske teha. Eriti seetõttu, et vihmahoogude vahel on keeruline heina kuivatada.