Ümisedes lühidalt viisijuppi Alla Pugatšova unustamatust lembelaulust «Miljon tulipunast roosi», ütleb Eesti floristide koorekihti murdev Võru noormees Jarko Ilves (18), et tegelikult on punane roos üks ülehinnatud lill ja – hoidke nüüd kinni – armastuse avaldamiseks on sobivaim lill nõges. Lugesite õigesti: kõrvenõges on lill.