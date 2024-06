EKREst lahkunud ja välja heidetud poliitikud asutavad uue erakonna

Loodav ERK on algatusrühma teatel rahvuslik ja konservatiivne erakond, mis oma põhimõtete osas kompromisse ei tee. Küll toob ERK poliitmaastikule uusi aspekte nii poliitilise diskussiooni stiili, poliitilise tegevuse taktika kui poliitiliste rõhuasetuste osas. Nii saavad riigikaitse ja majanduse kõrval senisest suurema tähelepanu ka näiteks rahvastikukriisi ületamine, kohaliku looduse ja keskkonna kaitse, väärtuspõhine välispoliitika, rahvus- ja pärandkultuur ning otsedemokraatia.

Laupäeval Paides toimunud kohtumisel otsustati moodustada töörühmad, mis tegelevad erakonna programmiliste seisukohtade sõnastamise ja sümboolikaga. Erakonna missioon on ühendada rahvuslased ning konservatiivid, et tagada eestluse ja Eesti rahvustraditsioonide kestmine. Erakonna üheks aateks on suurem rahvusterviklus nii poliitikas kui ühiskonnas üldiselt.