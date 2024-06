Triin Koch pälvis Tartu medali

Triin Koch on olnud üle 25 aasta aktiivselt Tartu koori- ja laulupeoliikumise juures, nii laulja ja Elleri kooli dirigeerimisõpetaja kui ka Tartu ülikooli akadeemilise naiskoori ja Tartu ülikooli kammerkoori dirigendina. Tema juhendatud koorid on võitnud Eestis kõik olulisemad auhinnad ja konkursid ja teda on tunnustatud paljude eesti koorimuusika auhindadega. Ta on tulihingeline Tartu muusikakultuuri ja laulupeoliikumise eestvedaja ning eestkõneleja.