Kaika kalmistul löödi läikima kahe sõjakangelase mälestus

Kui varem oli teada, et Antsla vallas asuvale Kaika kalmistule on maetud üks Vabadussõjas hukkunu, siis kohaliku kaitseliitlase Urmas Koemetsa uurimise tulemusel ilmnes tõsiasi, et sinna on maetud veel kaks Eesti riigi eest elu andnud meest – Karl Mändik ja Peeter Treimut.