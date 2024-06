Põlvamaal praegu kooliellu sisse elav mees elanud ei ole – küll on ta suguvõsas palju inimesi sealt kandist. «Ise olen pärit Tartumaalt, viimased 20 aastat elanud Tartu linnas,» mainis ta.

Konkursil osales Riives, sest leidis, et kooli juhtimine võiks talle varasemat kogemust arvestades sobida. «Ka mitu mu endist kolleegi vanglast on asunud koolidesse tööle. Põlva puhul tõmbas mind kõige rohkem käimas olev koolireform. Samal ajal otsiti ju ka Räpina ühisgümnaasiumi direktorit – aga see mulle nii palju ei imponeerinud,» märkis ta.