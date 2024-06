Maksu sisu on aja jooksul mitu korda ümber tehtud ja iga kord on inimesed kõvasti pahameelt väljendanud. Nüüd kui eelnõu sai värskelt riigikogus vastu võetud, ei olegi enam suurt kära märganud – ilmselt on enamik paratamatusega leppinud.

Ise oleks arvanud, et maks hirmutab inimesi kärmelt autotehinguid tegema, enne kui registreerimistasu ja lisanduv maks ostmise märgatavalt kallimaks teevad. Kuigi see pole kaugeltki teaduslik tulemus, vaid pigem indikatsioon, avaneb mai lõpus meie ajalehe avalehel olnud gallupi tulemustest pigem vastupidine pilt. Neljasajast vastajast pooled ütlesid, et ei plaani enne automaksu tulekust autot müüa või osta, veerand veel ei tea ja vaid veerand plaanib tehingu teha. Kui see tulemus peaks ligikaudu vastama autoomanike keskmisele mõtteviisile, siis ei tundu, et lahti oleks suur paanika.