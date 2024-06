Rauno Parras: uusi uisu- ja hokitähti peab tulema ka Lõuna-Eestist

Eestis saab aasta ringi jääalasid – hoki, iluuisutamine, kurling, aga ka kiiruisutamine – harrastada sisuliselt vaid Tallinnas, kus on viis jääväljakut, ja Tartus, kus neid on kaks. Jäähallid on ka Narvas ja Kohtla-Järvel, kuid mõlemas sulatatakse väljakud mitmeks suvekuuks. Lisaks on Viljandis soojustamata jäähall, mis võimaldab jääaladega tegeleda kuuel uul aastas. On teretulnud, et viimastel aastatel on lisandunud külmutusega väliväljakuid – peale Vastseliina Pärnus ja Arukülas ning väiksem väljak Tallinnas Pirita velotrekil. Kuid neil saab sportida vaid kolmel kuul aastas.