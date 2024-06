Poekett avab Valgas kahe suletud kaupluse asemel uue ja uhkema

«Kirjutasin naisettevõtjatele ja küsisin, kas on huvilisi. Kui käid Saaremaal või Hiiumaal, siis seal on kohalik toodang poes. Oleme Tõrvas üritanud seda teha, kuid kuidagi ei ole see siin meil Valgamaal toiminud. Aga nüüd tundub, et vajutasin õigele nupule, järjest tuleb pakkumisi,» rõõmustas ühistu juht.