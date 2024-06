Politsei otsib Valgas kadunud 60-aastast Irinat

Viimati oli pere naisega suhtluses 18. mail, peale seda puudub neil teadmine, kus ja kellega naine aega veedab. Naisel on küll mobiiltelefon kaasas, kuid see on välja lülitatud. Lähedaste sõnul võib naine viibida nii Valga- kui ka Võrumaal oma tuttava juures, kuid välistatud pole seegi, et on läinud Lätti. See info on kontrollimisel ning naise asukoha tuvastamine jätkub.