Selgusid sellekevadiste riigieksamite tulemused

Riigieksameid tegi sel aastal kokku 10 803 eksamitegijat, kellest 8721 on gümnaasiumiõpilased, 1595 kutseõppeasutuste õpilased ja 487 on keskhariduse varem omandanud. Eelmisel aastal oli eksamitegijaid 10 324, kellest 8418 olid gümnaasiumiõpilased, 1524 kutseõppeasutuste õpilased ja 382 olid keskhariduse varem omandanud.

Haridus- ja Noorteameti eksamite ja uuringute keskuse juht Aimi Püüa toonitab, et tegemist on esmaste tulemustega 18. juuni seisuga. Sügisel avalikustatakse lisaks riigieksamite kokkuvõttev statistika ja põhjalikud analüüsid. “Tulemused näitavad, et meie õpilased on jätkuvalt väga tublid. Ka sel aastal ootab Haridus- ja Noorteamet riigieksamil maksimumtulemuse ehk 100 punkti saanuid pidulikule tänuüritusele. Kokku on neid sel aastal 91,” rõõmustas Püüa.