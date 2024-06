Valgamaa kutseõppekeskuse lõpetab teiste hulgas 120 lapsehoidjat

„Järgnevatel päevadel on meil suur rõõm anda kutsetunnistus kokku 26 õppegruppi lõpetajatele, kes on edukalt sooritanud kutseeksami ja nüüd valmis oma teadmisi ning oskusi tööturul rakendama. Juba mitu viimast aastat võime näha kutsehariduse populaarsuse kasvu ja eriline heameel on sellest, et lõpetajaid on kõige rohkem erialadel, millest ka tööturul puudust tuntakse,“ rääkis Valgamaa kutseõppekeskuse õppedirektor Erni Ajaots.