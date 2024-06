Räpina kiriku torn püüab pilke uue värvkattega

EELK Räpina Miikaeli koguduse juhatuse esimehe Mati Tiigimäe (67) sõnutsi puhastati ja pesti torni läinud nädalal kahel päeval. Kolmandal päeval oli kruntvärvimine ning neljandal päeval kaeti torn põhivärviga. «Torn on punane ja valge ning mingid osad on ka kollasega tehtud. Viimane põhivärvimine oli 1924 ehk täpselt sada aastat tagasi. Kindlasti on katet vahepeal parandatud ka, mida ma isegi mäletan,» sõnas ta.