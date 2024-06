Tööampse jahtivad noored loodavad eelkõige toetavale meeskonnale

Järjekordne kooliaasta on kas juba läbi või lõpusirgel ning noori ees ootamas kolm kuud vaba aega. On neid, kes plaanivad suve veeta puhates ja üritustel käies, aga ka neid, kes tahavad tööd teha ja raha teenida.

Hulk kooliõpilasi on rakendust leidnud just teenindavas sektoris. Näiteks Kanepi gümnaasiumi abiturient Hele-Riin Karus töötab teist suve järjest kohalikus Coopi kaupluses klienditeenindajana ning valis selle ameti seetõttu, et talle sobib sealne rutiin ning pood on tema kodule lähedal.