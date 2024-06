Volinikud võtsid Valga vallajuhtide umbusaldusavalduse tagasi

Volinikud olid avalduses esile toonud, et vallavõimu iseloomustavat juhtimisvõimetus; hariduselu ümber korraldamine toimub kiirustades; paljud ametnikud on vahetunud ja mitmed struktuuriüksused on pikemat aega üldse juhita; põhjendamatult jäetakse tähelepanuta volinike järelepärimised ja märgukirjad; paljud valla elu puudutavad dokumendid on põhjendamatult salastatud; volikogu peaks juhtima isik, kes saaks täie tähelepanu ja energiaga keskenduda volikogu juhtimisele.