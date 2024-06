Valgamaale plaanitakse rajada terve trobikond tuuleparke

Teistest veidi kaugemale on planeerimisega jõudnud Valgamaal Valga valla põhjaosas ettevõtte Sunly kavandatav ning Tõrva vallas Läti piiri äärde Eveconi loodav tuulepark. Valga valda peaks tulema umbes 25 tuulikuga Herro tuulepark, koguvõimsus võiks olla 140 kuni 175 megavatti ning aastane toodang 400 000 kuni 500 000 megavatt-tundi.

Sunly projektijuht Sander Lõuk sõnas, et viimase aastaga nende plaani olulisi muudatusi tulnud pole. Järgmisel neljapäeval on planeeringu esimese etapi tutvustamine Valga sõjamuuseumis ja Tsirguliina rahvamajas. «Täpsemalt hakkab kõik ilmselt suve jooksul paika saama. Kui avalikud arutelud on ära, algab põhilahenduse koostamine. Siis tehakse täpsem mõjude hindamine ja hakatakse tuulikutele asukohti otsima.»