Toitjakaotuspension asendub toetusega

Riisalo sõnul ei sõltu loodava toetuse suurus edaspidi lahkunud vanema välja teenitud vanaduspensionist ega pereliikmete arvust, vaid on lastele ühetaoline ja võtab arvesse lapse ülalpidamiskulu. Toetuse suurus on 2026. aastal 343 eurot ja sellega samal ajal on võimalik taotleda ka töövõimetustoetust.