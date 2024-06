Helve Meitern: elame ilma poolest eriti vaheldusrikkas piirkonnas

Kõik arvulised väärtused, mis Eesti ilma iseloomustavad, on seotud meile saabuva ja/või pikemat aega kohal oleva õhumassi omadustega. Kevad on aeg, kui talvised ilmaprotsessid ja õhumassid asenduvad suvistega. See, millal kevad koos aktiivse vegetatsiooniperioodiga algab, on aga ajaliselt suuresti varieeruv.