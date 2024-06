Kersti Kond: Riia – lõunaeestlaste lennujaam

Riia on muutunud lõunaeestlastele ja ka mujalt Eestist saabujaile oluliseks transiidikeskuseks. Nii kuuleb puhkuste ajal ja koolivaheaegadel eesti keelt tavapärasest rohkem mitte ainult Riia loomaaias, vaid ka lennujaamas. Ja seal just jätkulennuvälisel alal – sisse registreerimas või pagasit kätte saamas. See tähendab, et eestlaste õhusõit algab ja lõpeb Riias.