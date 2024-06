Puka alevikus muutub liikluskorraldus

Transpordiameti Jõgeva- ja Valgamaa liikluskorraldaja Raul Tammela sõnul võib üherajalist teed rajada kohtades, kus liiklussagedus on kuni 800 autot ööpäevas ja mõõdetud sõidukiirus on 50-70 km/h ning teel liigub sagedasti jalakäijaid. „Oleme veendunud, et üherajalise tee lahendus Pühajärve-Pukamõisa teel parandab nii jalakäijate kui ka jalgratturite liiklemistingimusi ja üldisemalt muudab teelõiku ohutumaks," märkis Tammela. „Sõidukite tegelike kiiruste mõõtmised analoogsetes kohtades on näidanud, et pärast üherajalise tee tähistamist on vähenenud ka sõidukite tegelikud sõidukiirused. Eestis on sellelaadseid lahendusi kasutatud 2008 aastast. Üherajalise tee lahendus on suhteliselt uudne ja võib osades liiklejates tekitada esialgu segadust," lisas ta.