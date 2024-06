„Antud toetus on tugev täiendus kogu droonivõimekuse arendamisse Võrumaa malevas, millega me hetkel väga aktiivselt töötame,“ ütles Võrumaa maleva pealik major Vaido Siska.

Sõda Ukrainas on näidanud, et droonid on kasutusel igal taktikalisel tasandil ning neid kasutatakse pidevalt üksuste toetuseks. Droonid annavad võimaluse omada lahinguväljalt kiiremat olukorra ülevaadet, mis mängib olulist rolli üksuste tegevusel.