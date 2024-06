Riia lennujaama saamine muutus hõlpsamaks

Lux Expressi juhatuse liikme Ingmar Roosi sõnul andsid bussifirma töötajatele Riia lennujaama transfeeri idee Tallinna-Riia liinil sõitjad, kes sageli uurisid, kas Lux Expressiga lennujaama ka saab. «Tartu-Riia busside lõpp-peatuseks on lennujaam, aga samuti Tartu kaudu sõitev Peterburi liin lõppeb Riia bussijaamas. Tallinna-Riia bussiühenduse pikendamine oleks olnud keeruline. Nii otsustasimegi lahendada Eestist teekonda alustavate reisijate mure,» selgitas Roos Lõuna-Eesti Postimehele.

Seni oli kesklinnast lennujaama saamiseks kaks võimalust – linnaliinibuss ja takso. Viimasel ajal teevad aga ülemäära kõrget hinda küsivad taksojuhid sõitjatele tuska. Probleemi on püüdnud leevendada nii lennujaama kui ka transpordiministeeriumi juhid. Lahenduseks pakuti fikseeritud hinnaga vautšereid, kuid need pole siiani laialdast kaasutamist leidnud – paljud ei tea vautšerite olemasolust või on turistil keeruline leida kohta, kus kindla hinnaga sõidupileti osta saaks.