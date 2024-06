Tervisekassa hakkab hüvitama paljusid uusi ravimeid

Tervisekassa rahastatavate ravimite loetellu lisandub ka suu kaudu manustatav ravim Galafold, mis on mõeldud Fabry tõve raviks. Tegemist on haruldase päriliku haigusega, mille korral kuhjuvad rasvhapped rakkudesse, põhjustades organismis aja jooksul kahjustusi. Siiani on patsientidele olnud kättesaadavad ravimid, mida manustatakse iga kahe nädala järel veeni kaudu. Uus ravim ei põhjusta lisakulu, aga annab patsientidele alternatiivse ja mugavama ravivõimaluse.

Samuti hüvitatakse alates juulist suu kaudu manustatavat ravimit päriliku angioödeemi korduvate hoogude rutiinseks ennetamiseks. Pärilik angioödeem on haruldane haigus, mis põhjustab allergiaravimitele allumatuid naha- ja limaskestaturseid ning hingamisteede turse korral on haigus eluohtlik. Seni on patsiendid ravimit saanud kas veenisiseselt iga kolme-nelja päeva järel või nahaaluse süstina iga kahe kuni nelja nädala järel. Ravi vajab hinnanguliselt 11-13 patsienti. Kuna veenisiseselt ja suukaudselt manustatavad ravimid on sarnase hinnaga, siis suukaudsete ravimite valikusse lisandumisel Tervisekassale lisakulu ei kaasne, kuid patsientidele saab kättesaadavaks mugavam raviviis.

Rahastama hakatakse ka uut toimeainet opikapoon, mis on mõeldud Parkinsoni tõve raviks. Ravimi hüvitamine annab aja jooksul süveneva haigusega patsientidele alternatiivse suukaudse ravivõimaluse enne invasiivsete ja oluliselt kallimate ravimeetodite kasutuselevõttu. Patsiente, kes seda ravimit vajavad, on hinnanguliselt 120. Tervisekassale on lisakulu 156 000 eurot aastas.