Jaanipühade juurde kuuluvad nii tulekustutusvahendid kui päästevest

9. Hoia mobiil käepärast! Jälgi, et alati oleks käepärast laetud mobiiltelefon, et saaksid vajadusel numbrilt 112 abi kutsuda.

Häirekeskus on valmis jaanipühadel kasvavateks kõnekoormusteks, mistõttu on tööle planeeritud tavapärasest pea poole rohkem inimesi, et vastata hädaabinumbri 112 ja riigiinfo telefoni 1247 kõnedele. Helistajal on oluline teada, et 112 helistades tuleb ootejärjekorra tekkides püsida liinil, kuniks kõnele vastatakse, ning mitte katkestada kõne.