Põllumajandus- ja toiduameti loomatervise ja -heaolu osakonna juhataja Olev Kalda sõnul näitab see, et meie metsadest pole viirus kuhugi kadunud. «Viimane viiruspositiivne metssiga tuvastati neli kuud tagasi Põlvamaal. Seega näitab Võru vallas tehtud metssea proov, et viirus on Eestis endiselt levimas,» selgitas Kalda. Sellel aastal on Eestis 21.06.2024 seisuga SAK tuvastatud seitsmel metsseal, millest üks Põlvamaal ja kuus Võrumaal.