Üks küsimus

Eesti talunikud räägivad, et meil kasvatatud marjad, puu- ja juurviljad on tervislikumad, sest taimekaitsevahendeid kasutatakse vähem kui mujal Euroopas. Mida näitab statistika ja miks on mõnel pool lubatud taimekaitsevahendite nimekiri kordades pikem? Vastab põllumajandus- ja toiduameti taimekaitse ja väetise osakonna nõunik RAUNO ALJAS.