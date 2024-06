Võidupüha tule toojad: meil on suur au ja uhke tunne

Sel aastal on võidupüha tule toojad Kaitseliidu ning naiskodukaitse tublid ja aktiivsed liikmed, kelle erihuvi on laskmine. Teisisõnu: parimad laskurid. Nad saavad pühapäeval toimuval paraadil Narvas presidendilt võidutule. Ikka selleks, et viia see kodumaakonda ja jagada leeki jaanitule süütamiseks kõigile soovijatele.