Võrumaa tõrvikukandjad: presidendilt võidutule vastuvõtt toob hinge ärevuse

Ain Pajo on aktiivne kaitseliitlane, kes panustab eelkõige laskmiste ja väljaõppe korraldamisse. Tema eestvedamisel viiakse läbi iga-aastast Metsa Akadeemia õppust ja maleva patrullvõistlust «Käve üle küngaste» ning Alfred Käärmanni nimelist laskevõistlust. Peale selle on Pajo aktiivne laske­sportlane ja osaleb eelkõige pikamaalaskmiste võistlustel. Ja väga edukalt – esikohti muudkui tuleb.

Kaisa Sikk on naiskodukaitses olnud kümme aastat. Tema lemmiksuund naiskodukaitses ja Kaitseliidus on tegeleda laskespordiga. Ta on alati valmis esindama malevat või ringkonda võistlustel. Paljudel kordadel on ta seda teinud vägagi edukalt.