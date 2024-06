Malevasuvi võttis tuurid üles

Võru linna õpilasmaleva tegevjuhi Gitlin Küti sõnul pakutakse malevlastele peamiselt heakorra- ja haljastustöid. Hea koostöö on neil ka A1000 kauplusega, kus noored on käinud kaupa välja panemas. «Malevlased on käinud ka põllul, aga kuna päevad on väga kuumad ja töö seetõttu raske, pole põllutöö noorte seas populaarne,» tõdes Kütt. Samas lisas ta, et ka linnas võib leitsak teinekord tuska tekitada, kuid muidu on malevlased ikka rõõmsad ja rahulolevad.