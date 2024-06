Muna ja kana küsimus: kas uue partei tegemine sai alguse väljaviskamistest EKREs või väljaviskamised sellest, et te hakkasite EKREs uut parteid tegema?

Välja visatud Silver Kuusik, Jaak Valge ja Henn Põlluaas tahtsid [EKRE] kongressil kandideerida ja viia EKRE tagasi nende algsete põhimõtete juurde, mis on põhikirjas ja programmis. Tegelikult on EKRE viimastel aastatel väga palju muutunud. Just selle juhtimisstiili ja juhtimiskultuuri poolest. Otsustamine on koondunud väga kitsa grupi kätte, mis põhimõtteliselt tähendab, et ei järgita neid olulisi programmilisi põhimõtteid. Teemad nagu otsedemokraatia, looduskaitse ja väärtuspõhine välispoliitika jäid täiesti tagaplaanile.