Valga gümnaasiumi vilistlaskogu Hooandja stipendiumi sai Emma Hansson

Emma Hansson on mitmekülgselt andekas ja ta on kolm õppeaastat õppinud väga headele tulemustele ning esindanud väga edukalt Valga Gümnaasiumi ja koduvalda. Lisaks õpingutele on Emma aktiivne ka väljaspool kooli - kuulub Valga valla noortevolikogu ridadesse, tegeleb aktiivselt võrkpalliga ning proovinud õpetajatööd erinevate töötubade läbiviimisel põhikoolides ja õpilaste teadusfestivalil. Valga gümnaasiumi sõnul on Emma otsustanud oma õpinguid jätkata inseneri erialal.